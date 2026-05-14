Здание электростанции Сабунчи как шедевр промышленной архитектуры - ФОТО

Сабунчи — один из поселков, расположенных недалеко от Баку, с богатой и по-настоящему бурной историей.

Его развитие неразрывно связано с ранним этапом нефтяной промышленности, когда здесь появились одни из первых нефтяных скважин Апшерона. Именно с этим поселком связана и история первой железной дороги, сыгравшей ключевую роль в транспортировке бакинской нефти. Впоследствии Сабунчи вошёл в число первых электрифицированных поселков Баку, став частью стремительной модернизации региона. Всё это сформировало его особое место в историко-промышленной карте Азербайджана.

Здесь сохранилось значительное количество памятников архитектуры, среди которых особое место занимают изысканные особняки нефтяных магнатов, отражающие дух и масштаб эпохи нефтяного бума. Эти здания и сегодня позволяют почувствовать атмосферу времени, когда Баку стремительно превращался в один из крупнейших индустриальных и культурных центров региона.

Наряду с жилой архитектурой важную роль в этом наследии играют и промышленные объекты. Важно отметить, что к их созданию в тот период подходили с особым вниманием: они проектировались не только как функциональные сооружения, но и как выразительные архитектурные произведения, в которых инженерная точность сочеталась с художественным замыслом. Это были не просто утилитарные здания, а подлинные образцы промышленной архитектуры, где техническая мысль гармонично соединялась с эстетикой формы.

Особое место среди этих объектов занимает электрическая станция(электростанция), возведённая в 1902 году.

Согласно историческим данным, это сооружение стало первой электростанцией в посёлке Сабунчи и одним из ключевых элементов становления ранней энергетической инфраструктуры региона, положив начало новому этапу его технического развития.

Это величественное, мощное и монументальное сооружение не только обеспечивало населённый пункт электроэнергией, но и стало символом технологического прогресса своего времени. Его появление ознаменовало переход к новой эпохе — эпохе модернизации и стремительного промышленного развития, когда Сабунчи постепенно превращался в один из важных центров нефтяной и производственной активности Апшерона.

Здание железнодорожной электрической станции представляет собой выразительный пример промышленной архитектуры с декоративными элементами. Композиция сооружения вытянутая, с чётко выраженным продольным объёмом и акцентированным главным фасадом. Фасад решён симметрично, с центральным ризалитом, который выделяется пластикой и завершён фигурным щипцом. Декоративное оформление выполнено в стилистике эклектики с элементами неоклассицизма и промышленного модерна. Вертикальные пилястры членят плоскость фасада, придавая ему ритм и визуальную стройность. Оконные проёмы имеют арочные и «лучковые» завершения, что смягчает общий индустриальный характер здания. Обрамления окон и углов выполнены в контрастной цветовой и фактурной обработке, подчёркивая архитектурный рисунок фасада.

Центральный вход акцентирован высоким проёмом с полуциркульным завершением и массивными деревянными дверями. Над входом размещён декоративный картуш или монограмма, придающая зданию индивидуальность и символическое значение. Карнизная линия подчёркнута профилированными тягами, а завершение фасада оформлено ступенчатыми аттиками. Боковые фасады более утилитарны, однако сохраняют общий ритм за счёт повторяющихся проёмов и простых декоративных вставок. Нижний ярус выглядит более массивным, с элементами рустовки, что создаёт ощущение прочного основания. Здание сочетает функциональность промышленного объекта с выразительными художественными приёмами, характерными для архитектуры начала XX века.

Особый интерес вызывает один из сохранившихся декоративных элементов. Перед входом уцелел изящный полукруглый чугунный кронштейн, украшенный тонкой орнаментальной вязью, демонстрирующей высокое мастерство художественного литья начала XX века. Когда-то на нём был подвешен декоративный плафон, который, по воспоминаниям старожилов, являлся важной деталью облика здания, однако до наших дней он, к сожалению, не сохранился.

На начальном этапе своей работы станция обеспечивала электроэнергией местные нефтяные промыслы, больницу и церковь, играя ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности и развитии инфраструктуры посёлка. Это был важный шаг в сторону модернизации, который значительно улучшил условия жизни и труда местного населения.

Однако уже к 1910 году мощности станции были существенно расширены, что позволило охватить электрификацией практически весь посёлок. Таким образом, Сабунчи стал одним из ранних примеров комплексного внедрения электричества в повседневную городскую среду, отражая стремительное развитие региона в начале XX века. В настоящее время этот исторический объект прекратил свою работу. Тем не менее он остаётся ценным свидетельством инженерной мысли и промышленного строительства своего времени, являясь бесценным примером ранней энергетической архитектуры.

Сегодня особенно важно рассматривать такие сооружения не только как утилитарные объекты прошлого, но и как значимые памятники истории и техники. Их сохранение имеет особое значение, поскольку они формируют культурную память города и позволяют сохранить живую связь между индустриальным наследием и современностью, напоминая о времени, когда архитектура и инженерная мысль вместе создавали облик новой эпохи.

Автор Вахид Шукюров