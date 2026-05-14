Делегация Афганистана отправится на первые переговоры с ЕС в июне

Делегация Афганистана отправится в Брюссель на первые переговоры с Евросоюзом в июне, ее возглавит официальный представитель МИД Абдул Кахар Балхи.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

По информации портала, Балхи является одним из наиболее активно участвующих в международной деятельности чиновников правительства, сформированного движением «Талибан». С момента прихода талибов к власти в 2021 году он часто от имени движения поддерживает контакты с зарубежными СМИ и международными собеседниками по различным вопросам, в том числе касающимся санкций, миграции и гуманитарной помощи, отмечает Euractiv.

Планируется, что встреча состоится в Брюсселе «на нейтральной площадке» и в ней примут участие представители Еврокомиссии, Службы внешних действий ЕС и власти отдельных стран. Источники портала в Евросоюзе настаивают, что приглашение талибов не означает их признания.

Ранее, как передает портал, представитель Еврокомиссии подтвердил, что «де-факто властям Афганистана» было направлено приглашение на встречу. Еврокомиссия в письме спрашивает о «возможности провести встречу на техническом уровне в Брюсселе». Встреча должна быть посвящена вопросу депортации афганских мигрантов, которые, как утверждают в Еврокомиссии, «не имеют права на пребывание в ЕС и представляют угрозу безопасности».