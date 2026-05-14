Никол Пашинян: Мы должны превратить мир в менталитет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «мистической историей» то, как Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян (первый, второй и третий президенты Армении – ред.) «встали плечом к плечу» против действующей власти.

«В этом причина того, что рейтинг Левона Тер-Петросяна опустился до минус 25. Это и есть отношение народа к этой бесхребетности и беспринципности», - отметил Пашинян. Он добавил, что слова «много прочитавший, но мало понявший», принадлежащие экс-главе МВД Армении Вано Сирадегяну, были сказаны о Левоне Тер-Петросяне. Пашинян назвал политику Тер-Петросяна бесславной.

Он повторил, что мир нуждается в институционализации, должна произойти делимитация границы, а границы должны открыться. «Мы должны превратить мир в менталитет. Мир не должен стать оттягиванием военных действий, а должен стать отсутствием причин войны», - заключил Пашинян.

