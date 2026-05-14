МИД Ирана обвинил ОАЭ в непосредственном участии в агрессии США и Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил ОАЭ в непосредственном участии в агрессии США и Израиля против Тегерана, призвал эмираты пересмотреть свою политику в отношении исламской республики.

«Вчера стало известно, что Нетаньяху во время войны ездил в ОАЭ и Абу-Даби. Также выяснилось, что они участвовали в этих атаках и, возможно, даже действовали напрямую против нас. Поэтому ОАЭ — активный участник этой агрессии, и в этом нет никаких сомнений», — приводятся слова Арагчи в его телеграм-канале.

По мнению главы МИД Ирана, «союз ОАЭ с Израилем» не защитил эмираты во время конфликта, и он призвал их пересмотреть свою внешнюю политику.

Источник: ТАСС