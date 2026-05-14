Мирзоян: внешняя политика Армении не будет сосредоточена только на России

Армения продолжит работать над построением здоровых отношений с РФ.

Об этом сказал журналистам в ходе предвыборной кампании (находящийся в отпуске) глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, утверждения о том, что власти Армении испортили отношения с Россией, по меньшей мере, несправедливы.

Ереван прилагал, прилагает и намерен прилагать усилия для выстраивания нормальных, партнерских и здоровых отношений, отметил он.

"Это не значит, что наша внешняя политика будет сконцентрирована только на этом направлении. Мы озвучивали наш подход — сбалансированная внешняя политика. Да, мы хотим диверсифицировать различные вещи — и экономические связи, и на политическом уровне", — сказал Мирзоян.

При этом, по его словам, это не значит, что одно будет происходить за счет другого.

Ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, при этом допустив возможность "интеллигентного развода".

В свою очередь кандидат в премьер-министры Армении, лидер правящей партии "Гражданский договор" Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, таким же, как и все остальные, а референдум будет проведен тогда, когда возникнет "объективная необходимость".

