В Армении хотят ужесточить наказание за подкуп избирателей

Спикер парламента Армении Ален Симонян вместе с депутатами от правящей в стране фракции «Гражданский договор» инициировали законодательные изменения, ужесточающие наказание за подкуп избирателей.

«Мной и депутатами Арусяк Джулфакян, Алхас Казарян и Ваагном Алексаняном вводится в оборот новая законодательная инициатива, которой будет изменено действующее ранее наказание за дачу избирательной взятки. Действующее ранее наказание до 8 лет тюрьмы за дачу избирательной взятки будет заменено [наказанием] до 10 лет лишения свободы. А ранее предусмотренные 7 лет лишения свободы за принятие избирательной взятки будут заменены [лишением свободы на срок] до 9 лет», — сообщил спикер парламента Армении в Telegram-канале, передают армянские СМИ.

Симонян отметил, что это заставит задуматься тех, кто за денежные вознаграждения или иные выгоды ставит под удар государственность, независимость страны и факт самостоятельного принятия решения. Он добавил, что «не завидует тем», кто уже оказался вовлечен в подобные процессы.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Для участия в них в ЦИК Армении заявки подали 19 политических сил. Согласно перечню, в выборах примут участие 17 партий и два партийных блока.

По данным Центризбиркома, в выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также два блока: «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном.

В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».