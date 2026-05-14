Тбилисский проспект становится удобнее для пешеходов и общественного транспорта

Завершилась основная часть проекта по реконструкции пересечения Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева, сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что в рамках реализованных изменений для транспортных средств, поворачивающих налево, в обоих направлениях были созданы выделенные специальные полосы, отделенные от основного потока.

На пересечении Тбилисского проспекта с улицей Гасана Алиева установлены новые светофоры и организованы регулируемые пешеходные переходы. Для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц с инвалидностью на участке построены пандусы.

Кроме того, согласно проекту, на Тбилисском проспекте в направлении пересечения с улицей А.Саламзаде была организована выделенная полоса для автобусов, что позволило обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта.