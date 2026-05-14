Ведется работа по завершению проекта соглашения между Арменией и США о реализации проекта TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что между Арменией и США ведется ежедневная работа по реализации проекта TRIPP. По его словам, в настоящее время стороны работают над завершением проекта межправительственного соглашения по данному проекту.

Говоря о визите на днях делегации из США в Армению для проведения обследования площадки для его реализации, премьер отметил, что «вокруг проекта идут и другие процессы, (...) проводится изучение территорий, и не исключено, что, например, мы начнем реконструкцию некоторых объектов инфраструктуры — железнодорожных станций и т. д.».

По словам Пашиняна, в рамках этого процесса также ведется работа по доработке проекта межправительственного соглашения: «Мы хотим подписать его как можно скорее и придать ему юридическую силу. На практике работа над проектом TRIPP ведется ежедневно».

Источник: Арменпресс