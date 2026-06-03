 Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:45 - Сегодня
Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

Планируется строительство новой автомобильной дороги Мехдиабад - Баксол - проспект Зии Буниятова.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что водители, направляющиеся в центр города из Мехдиабада, Бинагади и близлежащих территорий, в основном вынуждены ехать через Бинагадинское шоссе, проспект Азадлыг, шоссе Баку-Сумгайыт, проспект Зии Буниятова и другие городские дороги. Данные маршруты ежедневно приводят к образованию крупных заторов, особенно на узких участках Бинагадинского шоссе, а также на пересечениях проспекта Азадлыг с проспектом Зии Буниятова.

Для коренного решения этой проблемы планируется построить новую автомобильную дорогу Мехдиабад – Баксол – проспект Зии Буниятова, которая напрямую соединит северо-западную часть Абшерона с восточным и юго-восточным направлениями города, обеспечив выезд к проспекту Гейдара Алиева. В перспективе эту дорогу планируется соединить и с проспектом 8 Ноября.

Данная новая масштабная магистраль будет брать начало от поселка Мехдиабад и территории Бинагади, соединяясь с Бинагадинским шоссе.

Сообщается, что благодаря этому шагу транспортный поток будет распределяться более сбалансированно. В частности, снизится ежедневная плотность движения на линии Бинагади – станция метро «20 Января» – проспект Зии Буниятова, и многие транспортные средства смогут использовать альтернативные пути в обход заторов.

На данный момент прямое и непрерывное дорожное сообщение от направления проспект Азадлыг – Бинагадинское шоссе к дороге Бинагади – Новханы отсутствует. Транспортный поток на этом участке вынужден двигаться по узкой дороге с большим количеством поворотов, что не только увеличивает время в пути, но и создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть. После реконструкции указанной дороги будет обеспечен прямой и беспрепятственный выезд, что упростит движение транспорта, сократит маршруты и повысит общую эффективность сообщения. Кроме того, планируемая на этом направлении новая трамвайная линия создаст альтернативный маршрут и обеспечит комфортное и безопасное передвижение пассажиров.

В то же время в проектном профиле новой автомобильной дороги предусмотрено выделение специальной полосы для организации трамвайного движения в будущем, что в долгосрочной перспективе создаст дополнительные возможности для развития общественного транспорта.

Рассмотрим на конкретных примерах, какие удобства эти проекты принесут гражданам:

Пассажиры, направляющиеся со стороны Сумгайыта и Хырдалана к станции метро «Нариман Нариманов», смогут двигаться в сторону проспектов Зии Буниятова и Гейдара Алиева, минуя круг «20 Января» и центр города.

Автомобили, следующие со стороны Масазыра, смогут воспользоваться новой дорогой Мехдиабад - Баксол - проспект Зии Буниятова и продолжить движение в направлении Ахмедлы и Говсана, не заезжая на круг «20 Января».

Пассажиры, следующие из Пиршаги - Фатмаи - Мехдиабад в южную часть города, смогут совершить поездку через дорогу Мехдиабад - Баксол - проспект Зии Буниятова, минуя Бинагадинское шоссе. В результате нагрузка на Бинагадинское шоссе распределится между двумя дорогами, что приведет к уменьшению заторов на указанном направлении.

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