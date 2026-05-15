Актриса Гюнеш Мехтизаде опубликовала трогательное обращение к покойному супругу – ВИДЕО

Актриса театра и кино Гюнеш Мехтизаде, известная по сериалу «Vətəndaş A», поделилась в Instagram семейными кадрами из архива.

В опубликованном видео собраны личные моменты с ушедшим из жизни супругом Расимом Мехтиевым и семейные эпизоды из их совместной жизни.

К публикации актриса добавила трогательную подпись на азербайджанском языке: «Sən getdin o yerə ki, orda daim Günəş olacaq… Sənin Günəşin» (Ты ушёл туда, где всегда будет солнце… Твоё Солнце).

Отметим, что слово «Günəş» в азербайджанском языке означает «солнце», а также является именем самой актрисы, что придаёт фразе личный и символический оттенок.