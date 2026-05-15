После полуфиналов «Евровидения-2026» букмекеры обновили ставки на победителя конкурса - ВИДЕО

Два полуфинала «Евровидения-2026» в Вене завершены — определён полный состав финалистов международного песенного конкурса, который в этом году отмечает 70-летний юбилей.

По итогам выступлений участников букмекеры обновили свои котировки и пересмотрели прогнозы на победителя гранд-финала — обновлённые букмекерские ставки скорректированы с учётом результатов полуфиналов, реакции аудитории и общего расклада сил перед решающим этапом конкурса, который состоится 16 мая.

По данным Eurovisionworld.com, наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026» на данный момент продолжают оставаться у Финляндии (39 %), за которой следуют Австралия (15 %), Греция (10 %), Израиль (7 %) и Дания (6 %).

Также в десятку фаворитов конкурса входят Румыния (4 %), Франция (3 %), Болгария (3 %), Италия (3 %) и Мальта (2 %).

Напомним, что Азербайджан, который на конкурсе в Вене представляла певица JIVA с лирической балладой «Just Go», не прошёл в финал «Евровидения-2026».

Читайте по теме:

«Bussi!»: JIVA превратила вирусный мем в финальный аккорд своего выступления на «Евровидении 2026» — ВИДЕО

На «Евровидении-2026» скрипачка из Финляндии порвала струны прямо во время выступления — ВИДЕО

Выступление представителя Израиля на «Евровидении 2026» сопровождалось протестами и удалением зрителей из зала — ВИДЕО

Легенда «Евровидения» открыла конкурс в Вене спустя 59 лет после своего выступления — ВИДЕО