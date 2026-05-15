В Иране сообщили, что США отвергли иранский мирный план

Власти США полностью отвергли план Ирана по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов.

Об этом сообщила газета Tehran Times.

По ее информации, Тегеран получил ответ из Вашингтона на свое письменное предложение по урегулированию. Отмечается, что США отвергли все предложения Ирана и остались верны своей политике давления, особенно в вопросе иранской ядерной программы. Газета напомнила, что если Вашингтон принял бы предложения исламской республики, то Тегеран был готов начать второй этап переговоров по вопросам, включающим в себя ядерное досье.

10 мая Иран передал Пакистану ответ на американские предложения по урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, Тегеран отказался от демонтажа своих ядерных объектов, на котором настаивает Вашингтон. Как отмечало издание, иранская сторона выразила готовность согласиться на приостановку обогащения урана, однако не на требуемые США 20 лет. Позднее президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана неприемлемым.

Источник: ТАСС