В Армению транзитом через Азербайджан отправлена пшеница - ОБНОВЛЕНО

Очередная партия российского зерна отправлена в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк Кесик отправлено 14 вагонов с зерном общим весом 977 тонн.

Отметим, что до настоящего времени в рамках транзитных перевозок из России в Армению через Азербайджан уже поставлено более 27 тысяч тонн зерна, свыше 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы.

Напомним, что наряду с транзитом продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.

Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена очередная партия пшеницы.

Как сообщает Report, со станции "Баладжары" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в Армению отправят 14 вагонов с пшеницей общим весом 977 тонн.

Далее состав проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.