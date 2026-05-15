 В Армении арестован блогер за оскорбление Пашиняна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Армении арестован блогер за оскорбление Пашиняна

First News Media11:56 - Сегодня
В Армении арестован блогер за оскорбление Пашиняна

Блогер Артак Аветисян арестован на один месяц решением судьи Давида Аргаманяна (суд ереванского района Кентрон).

Об этом сообщил в социальных сетях адвокат Аветисяна Рубен Меликян.

12 мая сообщалось, что в административном районе Шенгавит во время агитационной кампании партии «Гражданский договор» блогер, выкрикнувший «Никол — предатель», был доставлен в отделение полиции на глазах у своей беременной супруги. 14 мая в его доме прошел обыск.

Следственный комитет Армении утверждает, что в опубликованном на его странице в соцсетях видео содержались высказывания, направленные на разжигание ненависти и вражды.

В отношении Артака Аветисяна инициировано уголовное преследование по признакам статьи 329 Уголовного кодекса Армении — публичные призывы к разжиганию либо пропаганде ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение материалов или предметов с этой целью с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации либо информационно-коммуникационных технологий.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
304

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО

Мнение

От исторического наследия к цифровому будущему: Тюркский мир собирается на ...

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Мнение

SABI в интервью 1news.az: «Азербайджан - часть меня»

В мире

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Арагчи: Иран гарантирует всем безопасный проход через Ормуз после окончания войны

Россия хочет обсудить «западный вектор» Армении на саммите ЕАЭС

Пашинян назвал Самвела Карапетяна «безмозглым иностранным шпионом»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Во Франции изолировали 1700 пассажиров лайнера из-за вспышки кишечной инфекции

В аэропорту Денвера лайнер сбил человека во время взлета

Чем Си Цзиньпин угощал «любителя McDonald’s» Дональда Трампа

Судно MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, зашло в порт Канарских островов

Последние новости

Арагчи: Иран пытается сохранить перемирие с США, чтобы дать шанс дипломатии

Сегодня, 14:19

От исторического наследия к цифровому будущему: Тюркский мир собирается на саммит в Туркестане

Сегодня, 14:07

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Сегодня, 14:05

Арагчи: Иран гарантирует всем безопасный проход через Ормуз после окончания войны

Сегодня, 14:00

Все общественные пляжи Баку полностью подготовлены к летнему сезону

Сегодня, 13:55

В Физули простились с шехидом Первой Карабахской войны Рафигом Джафаровым

Сегодня, 13:45

Айгюн Кязимова впервые о проблемах со здоровьем: «Проживаю вторую жизнь» — ВИДЕО

Сегодня, 13:37

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:32

Россия хочет обсудить «западный вектор» Армении на саммите ЕАЭС

Сегодня, 13:24

Конкурсные номера Румынии и Норвегии на «Евровидении-2026» оказались в центре споров о цензуре – ВИДЕО

Сегодня, 13:17

Гнатов: Украина готова поддержать усиление системы ПВО Азербайджана

Сегодня, 13:12

Пашинян назвал Самвела Карапетяна «безмозглым иностранным шпионом»

Сегодня, 13:02

SABI в интервью 1news.az: «Азербайджан - часть меня»

Сегодня, 12:52

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО

Сегодня, 12:42

Лавров: Запад втягивает Армению в свою орбиту

Сегодня, 12:40

Пашинян требует от Карапетяна более $16 тыс. за слова об употреблении грибов

Сегодня, 12:33

Глава Бакметрополитена: «Если мы построим в этих районах метро, граждане будут пытаться попасть в центр» — ВИДЕО

Сегодня, 12:23

До 500 исследователей будут получать ежемесячно 1000 манатов

Сегодня, 12:18

Минздрав Азербайджана обнародовал детали подготовки к WUF13

Сегодня, 12:12

Резидент-координатор ООН: изменения в Карабахе впечатляют масштабом и качеством

Сегодня, 12:05
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25