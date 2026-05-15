В Армении арестован блогер за оскорбление Пашиняна

Блогер Артак Аветисян арестован на один месяц решением судьи Давида Аргаманяна (суд ереванского района Кентрон).

Об этом сообщил в социальных сетях адвокат Аветисяна Рубен Меликян.

12 мая сообщалось, что в административном районе Шенгавит во время агитационной кампании партии «Гражданский договор» блогер, выкрикнувший «Никол — предатель», был доставлен в отделение полиции на глазах у своей беременной супруги. 14 мая в его доме прошел обыск.

Следственный комитет Армении утверждает, что в опубликованном на его странице в соцсетях видео содержались высказывания, направленные на разжигание ненависти и вражды.

В отношении Артака Аветисяна инициировано уголовное преследование по признакам статьи 329 Уголовного кодекса Армении — публичные призывы к разжиганию либо пропаганде ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение материалов или предметов с этой целью с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации либо информационно-коммуникационных технологий.

