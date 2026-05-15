WUF13: 4 медучреждения будут работать в усиленном режиме, выделены 75 бригад и 35 машин скорой помощи

В связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) в медицинских учреждениях, находящихся в ведении TƏBİB, проведены необходимые подготовительные работы для обеспечения бесперебойного оказания услуг.

В период проведения мероприятия в усиленном режиме будут работать четыре медицинских учреждения, включая Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи, говорится в сообщении TƏBİB.

С учетом возможных медицинских потребностей в состояние полной готовности приведены отделение скорой и неотложной помощи, детское отделение экстренной помощи, реанимация и операционный блок «Yeni Klinika». Одновременно с этим выделен специальный коечный фонд в больнице модульного типа Махаммади при Сабунчинском медицинском центре по инфекционным заболеваниям, в Центральной больнице нефтяников для помощи при ожогах и в Клиническом медицинском центре для случаев отравления.

Потребности в медицинском оборудовании, препаратах и принадлежностях были заранее определены и полностью обеспечены. Для обслуживания WUF13 Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи выделил 75 бригад и 35 автомобилей скорой помощи, которые будут работать на основе сменного графика. В отелях, предусмотренных для размещения участников, и на территориях проведения форума бригады скорой помощи будут функционировать в режиме 24/7. Для обеспечения бесперебойности службы также предусмотрено наличие резервных транспортных средств.

Наряду с этим для персонала, задействованного в службе скорой помощи — врачей, среднего медперсонала и водителей — были организованы тренинги по базовой и расширенной поддержке жизни. Также курсы по оказанию первой медицинской помощи прошли сотрудники Азербайджанской операционной компании WUF13 и волонтеры. Программы обучения были направлены на повышение навыков правильного и оперативного вмешательства в чрезвычайных ситуациях. В ходе обучения участники получили практические знания по первичной оценке состояний, угрожающих жизни, правилам проведения сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений и оказанию первой помощи при различных травмах.