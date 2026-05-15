Резидент-координатор ООН: изменения в Карабахе впечатляют масштабом и качеством

В Баку продолжается подготовка к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF), который уже в ближайшие дни соберет десятки тысяч участников со всего мира.

В рамках предфорумной программы проходит научная конференция, посвященная вопросам устойчивого развития городов, подготовки кадров и международного сотрудничества в сфере урбанистики.

Как сообщает 1news.az, на конференции выступил временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич, который подчеркнул значимость диалога между академической средой, государственными институтами и международными организациями.

Он отметил, что за последние месяцы работы в Азербайджане имел возможность наблюдать, насколько системно и последовательно в стране выстраиваются процессы развития, включая ключевые направления государственной политики.

«Мне было очень приятно увидеть, насколько серьезно вы обсуждаете каждый ключевой аспект развития вашей страны», — отметил он, добавив, что высоко оценивает уровень подготовки специалистов, в том числе выпускников Бакинского государственного университета, которые успешно работают в структурах ООН.

Отдельное внимание в выступлении было уделено недавнему визиту делегации ООН в Карабах, в котором, по его словам, участвовали представители UN-Habitat и международные эксперты в сфере городского планирования.

По его словам, наблюдаемые изменения в регионе свидетельствуют о масштабности и системности восстановительных работ.

«Мне выпала честь вместе с представителями дипломатического корпуса посетить Карабах. Мы были там вместе с Айсель и моей коллегой Анной из ООН-Хабитат (UN-Habitat). И что действительно поражает до глубины души — так это то, насколько глубоко продумано и качественно реализовано всё в процессе этого восстановления. Я сам здесь всего четыре месяца, но некоторые мои коллеги были здесь еще шесть лет назад; они совершили точно такую же поездку и смогли наглядно подтвердить, насколько колоссальные изменения к лучшему произошли за это время», — подчеркнул он.

Он также отметил высокий уровень государственных сервисов Азербайджана, в частности центров ASAN xidmət, которые, по его словам, демонстрируют эффективность цифровизации и ориентированности на граждан.

«Я привожу этот пример потому, что тема нашей сегодняшней дискуссии — это как раз сочетание образования, необходимого для подготовки кадров, с ресурсами и четкой стратегией», — заявил координатор ООН.

Он подчеркнул, что проведение форума в Баку имеет особое значение в условиях глобальных вызовов, поскольку создает платформу для обсуждения вопросов жилья, городской политики и устойчивого развития.