Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы в Грузии

First News Media20:23 - Сегодня
10 мая 2026 года в городе Гори (Грузия) завершился Кубок Европы по дзюдо среди взрослых, по итогам которого сборная Азербайджана заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав в общей сложности девять наград: две золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Сборная Азербайджана была представлена на турнире 21 спортсменом, включая 18 мужчин и 3 женщин. Во второй день соревнований копилка команды пополнилась четырьмя наградами: Аждар Багиров (до 100 кг) завоевал золотую медаль, а Диана Цкаева (48 кг), Хаям Алиев (до 90 кг) и Эльмар Гасымов (до 100 кг) стали обладателями бронзовых призов. Также в этот день на татами вышли Нихад Шихализаде (до 90 кг), Шахин Асадов (до 100 кг), Гурбан Мамедли (свыше 100 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг).

Всего в турнире приняли участие 191 дзюдоист из 18 стран. Благодаря успешному выступлению мужская сборная Азербайджана смогла занять второе место в своем зачете. На момент начала второго соревновательного дня в активе команды уже числилось пять медалей, полученных в стартовый период гонки за наградами.

