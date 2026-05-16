В Азербайджане дождливая погода сохранится до конца второй декады мая

В регионах Азербайджана до конца второй декады мая сохранится нестабильная, дождливая погода.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, с вечера 16 мая до 19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. В некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными, возможны грозы.

В регионах также ожидаются ливни, грозы, град, а в высокогорных районах – снег.

В связи с осадками вероятно повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

Из-за нестабильных погодных условий температура воздуха в стране понизится на 3-6° по сравнению с предыдущими днями.

