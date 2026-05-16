В Баку для WUF13 организована спецполоса движения

К 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на 6 улицах и проспектах Баку организована специальная полоса движения общей протяженностью 41,5 км, установлены новые дорожные знаки.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечено, что на 34 улицах и проспектах (общей протяженностью 170 км) восстановлена горизонтальная дорожная разметка, на 19 улицах и проспектах (более 20 км) восстановлена разметка на новом асфальтовом покрытии.

"Протяженность полос микромобильности доведена до 63,2 км. Для гостей WUF13 созданы условия для комфортных поездок на короткие расстояния: обновлен парк скутеров, добавлена возможность регистрации для аренды по иностранным номерам. Патрульная система переведена на усиленный режим работы", - говорится в сообщении.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.