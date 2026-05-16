 В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

First News Media17:22 - Сегодня
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 мая, а в некоторых регионах Азербайджана 17-19 мая ожидается сильный ветер.

В связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Гедабее, Гёйгёле, Самухе, Зардабе, Сабирабаде, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Лерике, Ярдымлы, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане в соответствии с желтым предупреждением ожидается северо-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.

В Мингячевире, Барде, Тертере, Евлахе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане скорость ветра усилится до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

Источник: Report

Поделиться:
247

Актуально

Мнение

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Политика

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Политика

Азербайджан и UN-Habitat подписали Письмо о намерениях относительно применения ...

Общество

В селе Шукюрбейли еще 18 семьям вручены ключи от новых домов

Непогода в Нахчыване: AZAL приостановил авиасообщение с регионом

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

Азербайджан впервые представлен масштабной делегацией на Windsor Royal Horse Show - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Скончался солдат, прослуживший всего 20 дней - ФОТО

Скончался телеведущий Владимир Молчанов

JIVA не прошла в финал «Евровидения-2026» - ВИДЕО

«Евровидение-2026»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:37

В селе Шукюрбейли еще 18 семьям вручены ключи от новых домов

Сегодня, 18:25

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Сегодня, 18:10

Непогода в Нахчыване: AZAL приостановил авиасообщение с регионом

Сегодня, 18:06

NYT: США могут готовить операцию по захвату Рауля Кастро

Сегодня, 17:58

Иран и Пакистан обсудили перспективы возобновления переговоров с США

Сегодня, 17:47

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня, 17:22

Эрдоган назвал важным соглашение по транспортировке казахстанской нефти через БТД

Сегодня, 17:05

Азербайджан впервые представлен масштабной делегацией на Windsor Royal Horse Show - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

В Азербайджане дождливая погода сохранится до конца второй декады мая

Сегодня, 16:40

В Баку для WUF13 организована спецполоса движения

Сегодня, 16:30

Для пассажироперевозок в связи с WUF13 выделено 150 автомобилей службы Bakı Taksi

Сегодня, 16:10

Главный министр пакистанской провинции Пенджаб прибыла в Азербайджан для участия в WUF13

Сегодня, 16:04

Принимаются необходимые меры для скорейшего открытия дороги Исмайыллы-Лагич - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня, 15:43

Президент Болгарии примет участие в саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку

Сегодня, 15:35

На саммите НАТО в Анкаре ожидаются важные решения о будущем альянса

Сегодня, 15:27

В Иране заявили о создании механизма контроля судоходства в Ормузе

Сегодня, 15:10

Эрдоган: Турция остается верна идее евроинтеграции

Сегодня, 14:57

В ХАМАС подтвердили ликвидацию лидера военного крыла

Сегодня, 14:44
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25