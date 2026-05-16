В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 мая, а в некоторых регионах Азербайджана 17-19 мая ожидается сильный ветер.

В связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Гедабее, Гёйгёле, Самухе, Зардабе, Сабирабаде, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Лерике, Ярдымлы, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане в соответствии с желтым предупреждением ожидается северо-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.

В Мингячевире, Барде, Тертере, Евлахе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане скорость ветра усилится до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

