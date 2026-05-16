Эрдоган назвал важным соглашение по транспортировке казахстанской нефти через БТД

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара придаёт большое значение договорённости между Казахстаном и Азербайджаном о транспортировке казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан.

Об этом турецкий лидер заявил в беседе с журналистами в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, проходящего в Туркестане.

Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем укреплении энергетического сотрудничества между тюркскими государствами и напомнил, что в рамках нынешнего визита в Казахстан компания Turkish Petroleum достигла соглашения с казахстанскими партнёрами по разработке нефтегазовых месторождений.

Президент Турции также отметил, что саммит ОТГ в этом году пройдёт в Турции.

По словам Эрдогана, сегодня крайне важно добиться большего прогресса во всех сферах, особенно в дипломатии, энергетике, торговле, транспорте, безопасности и обороне.

«Как наши предки укрепляли мощь тюркского мира, обеспечивая справедливость, так и мы, будучи сильными и суверенными государствами, можем достичь поставленных целей», — подчеркнул он.

Турецкий лидер также высказался о саммите НАТО, который пройдёт в июле в Анкаре. По его словам, мир стремительно меняется, угрозы становятся более сложными, а международная правовая система ослабевает.

«Справедливое распределение нагрузки внутри НАТО и общее видение вопросов безопасности имеют решающее значение для будущего альянса», — заявил Эрдоган.

Комментируя напряжённость в регионе, он подчеркнул важность долгосрочной стабильности и призвал государства руководствоваться интересами своих граждан, а не влиянием внешних сил или международных корпораций.

Источник: АЗЕРТАДЖ