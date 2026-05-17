Гюльшан Рзаева: В Азербайджане жилищный вопрос включен в масштабные программы городского развития

В Азербайджане жилищный вопрос находится в центре социальной политики и является ключевым элементом масштабных программ строительства и городского развития.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева в ходе панельной сессии в рамках Всемирного форума городов WUF13.

По ее словам, после освобождения Карабаха и Восточного Зангезура Азербайджан реализует одну из крупнейших в своей современной истории программ реконструкции, восстановления и переселения населения.

"Сегодня ведется масштабная работа по восстановлению городов, возвращению жизни в общины и созданию новой среды проживания, где жилье рассматривается не только как базовая потребность, но и как ключевой фактор возвращения населения, обеспечения стабильности и долгосрочного развития. Этот опыт укрепляет нашу убежденность в том, что жилищная политика должна находиться в центре национальных усилий по восстановлению и планированию, особенно в условиях городской трансформации и послеконфликтной реконструкции", - подчеркнула она.

Рзаева также отметила тесную взаимосвязь жилищной сферы с экономическим развитием.

"Жилье способствует созданию рабочих мест, повышению производительности и устойчивому экономическому росту. Именно оно во многом определяет функционирование городов и то, каким образом формируются и распределяются возможности. Поэтому крайне важно рассматривать, как жилищные системы могут эффективнее охватывать различные сектора экономики, а также какие подходы в сфере финансирования и планирования способны обеспечить более доступные и устойчивые решения", - сказала она.

По словам Рзаевой, жилищная политика также напрямую связана с климатической повесткой и устойчивым развитием.

"Мы признаем тесную связь между жилищной политикой, климатическими действиями и устойчивым развитием - эти направления фактически идут рука об руку. То, как мы планируем, строим и управляем жильем, напрямую влияет на окружающую среду, устойчивость и здоровье наших городов", - добавила она.

Она подчеркнула, что именно этим вопросам посвящены дискуссии, открывающиеся сегодня в рамках форума.