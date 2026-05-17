Бахар Мурадова на WUF13: «Города должны быть пространством безопасности»

Джамиля Суджадинова14:36 - Сегодня
В рамках Женской Ассамблеи, проходящей на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, с вступительной речью выступила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Как сообщается 1news.az, в начале своего выступления она приветствовала участников форума и поблагодарила организаторов за включение вопросов женской инклюзивности, городского развития и доступного жилья в международную повестку дня.
По словам Бахар Мурадовой, современные города должны рассматриваться не только как экономические центры, но и как пространства, ориентированные на безопасность, доступность и качество жизни людей.

Она подчеркнула, что женщины и девочки по-прежнему сталкиваются с серьезными вызовами в сфере доступа к безопасному и достойному жилью, особенно на фоне вооруженных конфликтов, гуманитарных кризисов и климатических изменений.

«Жизнь людей зависит не только от экономических возможностей, но и от доступности безопасных, доступных и человекоориентированных пространств в городах», — заявила она.

Председатель комитета отметила, что гендерно-ориентированные подходы лежат в основе стратегии «Жилье для всех», а равный доступ к имущественным правам, экономическим возможностям и механизмам социальной защиты должен способствовать укреплению гендерного равенства.

Особое внимание в речи было уделено подходу Азербайджана к реконструкции и градостроительству в постконфликтный период. Кроме того, на освобожденных территориях реализуются модели «умных» и устойчивых городов, основанные на принципах зеленого роста, социальной интеграции и безопасной городской среды.
Она также подчеркнула, что данные подходы нашли отражение в генеральном плане Баку, где приоритет отдается общественным пространствам, мобильности, зеленой инфраструктуре и развитию социальных услуг.

Отдельно было акцентировано внимание на важности участия женщин в процессах архитектурного и городского планирования, отмечена необходимость координации между государственными институтами, частным сектором и общественными организациями.

В завершение она заявила, что результаты WUF13 должны способствовать формированию более инклюзивных, безопасных и устойчивых городов, а Азербайджан продолжит поддерживать международное сотрудничество и обмен опытом в этой сфере.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
