 Министр жилищного строительства и городского планирования Бахрейна: «Вопросы поддержки женщин должны быть в центре устойчивого урбанизма» | 1news.az | Новости
Фаига Мамедова14:40 - Сегодня
«Вопросы поддержки женщин должны находиться в центре устойчивого урбанизма».

Как сообщает 1news.az, об этом в Баку на 13-й сессии Всемирного форума городов заявила министр жилищного строительства и городского планирования Бахрейна Амна бинт Ахмед аль-Румаихи.

Выразив благодарность ООН-Хабитат за организацию платформы, министр подчеркнула, что обеспечение жильем сегодня тесно связано с человеческим достоинством и качеством жизни, поэтому инклюзивная жилищная политика должна изначально учитывать потребности женщин и девочек, а не реагировать на них постфактум.

По словам главы ведомства, в Бахрейне расширение прав женщин является основой устойчивого развития, и сегодня они стали полноценными партнерами в прогрессе страны. Она отметила, что пять женщин-министров возглавляют ключевые секторы, включая здравоохранение, туризм, устойчивое развитие, жилищное строительство и урбанистику. К 2025 году жилищными услугами в королевстве воспользовались более 655 женщин, среди которых вдовы, разведенные и главы домохозяйств, а для наиболее нуждающихся категорий, включая сирот и опекунов, созданы спецпрограммы с расширенными критериями по доходу и возрасту.

Министр также обратила внимание на кадровый потенциал, указав, что в профильных командах работают 74 женщины-инженеры и градостроители, многие из которых занимают руководящие посты. Кроме того, женщины составили 90 процентов выпускников, успешно спроектировавших 65 новых районов общей площадью 84 миллиона квадратных метров для создания инклюзивной городской среды. Этот опыт подтверждает, что участие женщин в принятии решений ведет к инновациям, так как они привносят взгляды, тесно связанные с семейной жизнью, заботой и повседневным бытом — элементами, необходимыми для строительства справедливых городов, подытожила министр.

