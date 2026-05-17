Представитель ООН-женщины: «Доступное жильё должно учитывать потребности женщин и детей»

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, на Женской Ассамблее, представительница ООН-женщины в Джорджии Каори Исикава прокомментировала вопрос о наиболее эффективных моделях доступного жилья для женщин с низким доходом и женщин с детьми корреспонденту 1news.az.

«Это очень, очень хороший вопрос. И я думаю, что участникам этого урбанистического форума стоит подумать над ним вместе. На мой взгляд, доступное жилье должно быть открыто для уязвимых групп населения.

Сейчас они зачастую вынуждены селиться на самых окраинах, из-за чего почти не имеют доступа к экономической деятельности и тратят огромное количество времени на дорогу.

Доступное жилье — возможно, при поддержке государства и в рамках системы социальной защиты — могло бы дать женщинам, детям и пожилым людям безопасное пространство для жизни. Это позволит им не оставаться в роли жертв или просто “уязвимых слоев”, а продолжать вносить свой вклад в национальное развитие. Им нужна лишь небольшая помощь со стороны частного сектора, государства или городских властей, чтобы они могли жить в безопасности».