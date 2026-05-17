Президент Ильхам Алиев принял главного министра пакистанской провинции Пенджаб - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с главным министром провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан Марьям Наваз Шариф.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Марьям Наваз Шариф передала главе нашего государства приветствия своего отца – Мухаммада Наваза Шарифа и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Премьер-министру Пакистана и Мухаммаду Навазу Шарифу.

Глава государства вспомнил дружеские отношения между Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Мухаммадом Навазом Шарифом.

Выразив удовлетворение участием в WUF13, гостья поблагодарила за это Президента Ильхама Алиева, подчеркнула высокий уровень организации мероприятия. Она сказала, что в Баку будут обсуждаться глобальные вопросы градостроительства.

Отметив, что восхищена красотой Баку, Марьям Наваз Шариф отметила, что наша столица является прекрасным примером единства культуры и современного градостроительства.

Гостья сообщила, что в рамках визита в Баку посетила могилу созидателя современного Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева и почтила его память.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием братских отношений и стратегических связей между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, дипломатической, оборонной сферах и других областях, подчеркнуто развитие межрегионального сотрудничества, отмечено наличие больших перспектив для дальнейшего расширения торговых связей. Было сообщено, что на основе азербайджанского опыта ASAN xidmət аналогичные центры будут созданы и в Пакистане.

Глава нашего государства подчеркнул, что сегодня азербайджано-пакистанские связи развиваются также и в трехстороннем формате – Азербайджан - Турция - Пакистан.

