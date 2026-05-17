Гада Абдельлатиф: Нынешний Всемирный форум городов делает серьезный акцент на практической реализации

«Нынешняя сессия Всемирного форума городов, судя по всему, делает гораздо более серьезный акцент на практической реализации».

Как передает 1news.az, об этом заявила Гада Абдельлатиф, архитектор, урбанист, эксперт по визуальным коммуникациям, основатель и руководитель проекта «Wear Cities».

«На протяжении последних 20 лет форум служил преимущественно платформой для диалога, коммуникации и обмена идеями. Безусловно, эти дискуссии имели большую ценность, однако вопросы непосредственного воплощения этих идей в жизнь зачастую оставались на втором плане.

Главная сложность никогда не заключалась в самом проектировании — у нас нет дефицита идей или технических знаний. Реальные препятствия всегда связаны именно с реализацией: это недостаточное финансирование, разрозненность государственной политики, проблемы в сфере управления, конфликты, стихийные бедствия и глобальные потрясения в целом.

Во многих случаях проекты запускаются при частичном финансировании — порой оно составляет лишь 40 процентов от необходимого объема, что существенно затрудняет их завершение. Вот почему вопрос практического воплощения стоит так остро.

Что действительно обнадеживает в этот раз, так это повышенное внимание к конкретным решениям и достижению конечного результата. Новые технологии, включая искусственный интеллект, способны существенно ускорить как планирование, так и исполнение. Процессы, которые традиционно занимали годы, теперь могут быть завершены за месяцы или даже недели, что позволяет быстрее масштабировать решения и действовать более эффективно.

Да, я верю, что прогресс возможен, поскольку фундамент для этого уже заложен. Важно то, что сегодня заинтересованные стороны активно задаются вопросом, как улучшить механизмы реализации и как повысить эффективность совместной работы.

Реальность такова, что проблемы в жилищной сфере не уменьшаются, а, напротив, усугубляются, поэтому действовать нужно незамедлительно.

Одним из наиболее важных аспектов этой дискуссии является интеграция подходов «сверху вниз» и «снизу вверх». Подход «сверху вниз» подразумевает ведущую роль государства и формирование политики, тогда как подход «снизу вверх» означает прямое вовлечение местных сообществ.

Когда органы власти работают в тесной связке с населением, выработанные решения с большей вероятностью отражают реальные потребности людей, а не умозрительные предположения. Именно такая интеграция способна обеспечить более практичные, инклюзивные и устойчивые результаты», — отметила участница форума.