Президент организации GenderCC: Инфраструктурные дефициты напрямую повышают уязвимость женщин

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, на полях Женской Ассамблеи, Президент организации GenderCC — «Женщины за климатическую справедливость» (GenderCC – Women for Climate Justice) Дорах Марема ответила на вопросы корреспондента 1news.az.

Отвечая на вопрос о влиянии отсутствия безопасного жилья на уровень насилия в отношении женщин, она подчеркнула прямую связь между городской средой и безопасностью:

«Да. Когда вы сталкиваетесь с высокой долей неформального сектора, большим количеством стихийных поселений, возникают проблемы с безопасностью. Дело в том, что в таких поселениях зачастую нет охраны. Из-за плохой проходимости там отсутствует видимость, нет нормальных дорог, путей доступа, а также нет должного освещения», — отметила она.

Она добавила, что инфраструктурные дефициты напрямую повышают уязвимость женщин:

«Кроме того, наблюдается нехватка санитарных узлов, из-за чего женщинам приходится выходить на улицу ночью, чтобы добраться до этих общественных уборных. В результате они становятся крайне уязвимыми, так как могут подвергнуться нападению».

Отвечая на вопрос о наиболее уязвимых группах в условиях жилищного кризиса, Марема выделила женщин с ограниченными возможностями и пожилых женщин:

«Женщины с особыми потребностями, очевидно, будут на первом месте с точки зрения уязвимости, но также и пожилые женщины», — сказала она.

Она также пояснила это на примере работы с рисками стихийных бедствий:

«Если говорить о пожилых женщинах, вы часто можете заметить, что они не способны быстро убежать. Уровень их мобильности снижен, и они не могут бежать, если начинается ураган, наводнение или что-то подобное».