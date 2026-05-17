В Баку устраняются последствия интенсивных дождей - ФОТО

В Баку из-за наблюдающихся интенсивных дождей продолжаются работы по устранению возникших последствий.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Исполнительной власти столицы, с утра ИВ Баку, главы районных исполнительных властей столицы, их аппараты и соответствующие хозяйственные структуры работают в усиленном режиме.

Отмечается, что в результате дождя в некоторых районах наблюдаются задержки с отводом коллекторами осадков, многократно превышающих норму.

В результате в некоторых районах наблюдаются случаи скопления воды, такие районы на территории города выявляются мониторинговыми группами и передаются по принадлежности Агентству водных ресурсов Азербайджана.

Соответствующими органами продолжаются работы по устранению последствий выпавших дождей.