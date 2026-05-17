Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Республики Сербия Александар Вучич прибыл в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и другие официальные лица.

Президент Сербии Александар Вучич 17-18 мая будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу администрации президента Сербии, глава государства примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Отмечается, что после церемонии открытия Вучич примет участие в выступлениях высокопоставленных представителей ООН, ведущих международных компаний, а также глобальных организаций гражданского общества, работающих в сфере устойчивого развития.

Президент Сербии выступит в рамках основной программы форума с участием глав государств и правительств.

Также запланирован ряд встреч Александра Вучича с участниками форума и высокопоставленными должностными лицами.