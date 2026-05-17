Сами Хиджави: масштаб и уровень организации WUF13 в Баку выглядят внушительно

«Сегодня мы находимся здесь, в Баку, где принимаем участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. Мы искренне рады, что этот форум организован в Баку в партнерстве с ООН-Хабитат».

Как передает 1news.az, об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр местного самоуправления Государства Палестина Сами Хиджави.

«Мы принимали участие в WUF12 в Каире, а сегодня находимся здесь, на WUF13 в Баку. Пожалуй, масштаб, выбор площадки и уровень организации здесь выглядят еще более внушительными и четко отлаженными.

Поскольку идет только первый день, мы пока знакомимся с экспозицией. Здесь также представлен стенд Государства Палестина, и с его помощью мы рассчитываем продолжить делиться нашим посланием с друзьями и делегациями, участвующими в форуме», — подчеркнул министр.