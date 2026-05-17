 Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:35 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Дерягелди Оразов передал главе нашего государства приветствия Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Председателю Халк Маслахаты Туркменистана.

Гость поздравил с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов в Азербайджане.

Глава государства еще раз поблагодарил за инициативу возведения туркменской стороной мечети в Физули и отметил, что в настоящее время строительство продолжается.

Было подчеркнуто, что во время оккупации эти территории были разрушены Арменией, города опустошены. В настоящее время там ведутся широкомасштабные восстановительные работы.

Дерягелди Оразов сказал, что он вновь посетит наши освобожденные от оккупации территории и ознакомится с проектами на месте.

11:41

17 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при президенте Туркменистана Дерягелди Оразова.

Поделиться:
978

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ...

Общество

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

Общество

WUF13 в Баку бьет рекорды посещаемости — ФОТОРЕПОРТАЖ

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ

Ильхам Алиев поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем

Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

На странице Ильхама Алиева в соцсети опубликован видеоролик о подготовке к проведению WUF13

Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО

Последние новости

Брат Мевлюта Чавушоглу скончался после огнестрельного ранения

Сегодня, 17:17

Вера Букачи о жилищном вопросе и красоте азербайджанской столицы

Сегодня, 17:15

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ

Сегодня, 17:03

Президенту Токаеву доверяет 86,7% казахстанцев - СОЦОПРОС

Сегодня, 16:55

Председатель президентского совета Ливии прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 16:42

В рамках WUF13 началось заключительное заседание Ассамблеи массовых организаций и организаций гражданского общества

Сегодня, 16:30

В рамках WUF13 состоялась совместная сессия открытия ассамблей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25

МАГАТЭ: Роста уровня радиации после атаки дрона по АЭС «Барака» в ОАЭ нет

Сегодня, 16:20

Президент Болгарии прибыла с визитом в Азербайджан

Сегодня, 15:58

США выдвинули Ирану 5 условий

Сегодня, 15:55

UN-Habitat: Городские проблемы необходимо решать в совокупности

Сегодня, 15:51

В Баку состоялась церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана в рамках WUF13 - ВИДЕО

Сегодня, 15:32

Первая женщина-президент Маврикия: Гендерное равенство - ключ к процветанию современных городов

Сегодня, 15:27

Фархад Гаджиев: К 2050 году большинство молодежи в мире будет проживать в городах

Сегодня, 15:12

Гюльшан Рзаева: В Азербайджане жилищный вопрос включен в масштабные программы городского развития

Сегодня, 15:01

Министр жилищного строительства и городского планирования Бахрейна: «Вопросы поддержки женщин должны быть в центре устойчивого урбанизма»

Сегодня, 14:40

Бахар Мурадова на WUF13: «Города должны быть пространством безопасности»

Сегодня, 14:36

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 14:30

Ильхам Алиев поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем

Сегодня, 14:23
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25