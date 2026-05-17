Темби Нкадименг: «В Баку мы увидели красивый, удивительно чистый город и интегрированное планирование»

«Полагаю, главное преимущество 13-й сессии Всемирного форума городов заключается в ее стратегическом акценте на создании жизнестойких городов — городов, способных противостоять катастрофам и адаптироваться к меняющимся климатическим условиям, которые сегодня затрагивают весь мир».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила министр населённых пунктов, водоснабжения и санитарии ЮАР Темби Нкадименг, отвечая на вопросы журналистов в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Серьезное внимание также уделяется тому, чтобы проекты, финансируемые или поддерживаемые за счет механизмов смешанного финансирования, были устойчивыми. Это необходимо для того, чтобы достигнутый прогресс носил долгосрочный характер и не требовал повторного восстановления или вмешательства.

Что немаловажно, в центре внимания повестки дня этого форума находятся уязвимые группы населения — пожилые люди, жители неформальных поселений, лица с ограниченными возможностями здоровья и молодежь. Главная идея состоит в том, что города могут процветать экономически только тогда, когда всем сообществам обеспечиваются достойные условия жизни, включая доступ к устойчивому жилью, что позволяет им вносить значимый вклад в развитие своих стран.

Нынешняя 13-я сессия служит напоминанием о том, что государствам необходимо мыслить иначе. Нам нужны более тесное сотрудничество, более активный обмен информацией и подлинный подход с участием всех заинтересованных сторон. И хотя страны могут занимать разные геополитические позиции, человеческое достоинство, устойчивое развитие и доступ к жилью — это универсальные общественные потребности, разделяемые во всем мире.

Нашу южноафриканскую делегацию встретили очень тепло. У нас была возможность увидеть красивый и удивительно чистый город. Мы также обратили внимание на то, как здесь интегрировано городское планирование, включая такие важнейшие сферы жизнеобеспечения, как электроснабжение, водоснабжение и управление отходами.

Подготовка к мероприятию действительно впечатляет: все организовано профессионально, продуманно и на высшем уровне. Как было отмечено в приветственных словах стран-участниц, все выражают искреннюю признательность Азербайджану за его усилия — не только за успешное получение права на проведение этого мероприятия, но и за создание атмосферы, в которой каждая делегация чувствует себя желанным гостем, вовлеченным в общую миссию по защите человеческого достоинства через развитие жилья и городской среды», - заключила министр.