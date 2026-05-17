Представитель Узбекистана: Главным критерием становится не количество построенного жилья, а качество жизни города

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку, в ходе сессии National Ministerial Statements выступил представитель Узбекистана.

В начале он поблагодарил Азербайджан за организацию форума и возможность представить национальный опыт.

«В центре внимания находятся человек, устойчивость и качество жизни», — заявил он, обозначая ключевой принцип современной городской политики.

По его словам, урбанизация сегодня выходит далеко за рамки жилищного строительства: «Сегодня современная урбанизация – это уже не просто строительство жилья, это развитие человеческого капитала, создание рабочих мест, рост предпринимательства и инновационной экономики».

Он также отметил связь между темпами урбанизации и экономическим ростом: «Наша практика показывает, что рост урбанизации на 1% обеспечивает 1% дополнительного роста ВВП».

За последние 9 лет объем строительного рынка вырос с 10 миллиардов долларов до 25 миллиардов. Создано около 10 тысяч новых строительных компаний. За этот период построено 210 миллионов квадратных метров жилья. Введено 647 тысяч квартир. Создано 3,5 миллиона рабочих мест.

Отдельно он подчеркнул изменение подхода к градостроительной политике: «Сегодня главным критерием становится уже не количество построенного жилья, а качество жизни города. В республике была создана новая институциональная система. Национальный комитет по глобализации и развитию жилищного рынка объединил архитектуру, градостроительство, инвестиционную и социальную политику».

По его словам, это позволило перейти к единой государственной политике урбанизации. Отдельно он отметил поддержку доступного жилья.

«За последние 9 лет через ипотечные программы и механизмы субсидирования было направлено 11 миллиардов долларов. Ключевым символом новой урбанизационной политики Узбекистана является проект “Новый Ташкент” — современный экологический мегаполис, создаваемый на основе концепции 15-минутного города».

«Население Узбекистана постепенно растет и ожидается до 50 миллионов человек. Сегодня Узбекистан формирует новую модель устойчивой урбанизации, основанную на современных институтах управления, прозрачной финансовой системе и развитии комфортной городской среды».