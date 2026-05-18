«Он один в раздевалке». Испанский журналист раскрыл ситуацию Килиана Мбаппе в «Реале»

Испанский журналист и ведущий Хосеп Педрероль, известный по проекту El Chiringuito, высказался о ситуации внутри «Реала» после победы над «Севильей» в Ла Лиге (1:0).

По словам Педрероля, на фоне ухода Хаби Алонсо усилились разговоры о напряжённой атмосфере в раздевалке мадридского клуба, особенно вокруг Килиана Мбаппе. «Мбаппе верил в Хаби Алонсо… а Винисиус и ещё некоторые игроки его выжили. Мне дали понять, что он один в раздевалке», — заявил журналист в подкасте после матча.

Напомним, в последнее время в прессе всё чаще стали появляться слухи о том, что у Мбаппе напряжённые отношения с партнёрами по команде. Ситуация усугубилась на фоне последней поездки нападающего в Италию, в то время как команда готовилась к матчам.

