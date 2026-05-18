 Сми: несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Сми: несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

First News Media10:00 - Сегодня
Сми: несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

Несколько граждан США могли подвергнуться заражению лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго после контакта с инфицированными.

Об этом сообщает издание STAT News.

По информации источника, часть американцев входит в группу высокого риска. У одного из возможных зараженных, как утверждается, уже наблюдаются симптомы заболевания, однако результаты лабораторных анализов пока не опубликованы.

Телеканал CBS со ссылкой на представителей международных гуманитарных миссий сообщил, что как минимум шесть человек в Конго могли контактировать с вирусом, трое из них считаются находящимися в зоне повышенного риска.

В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) передает, что нескольким людям, затронутым вспышкой заболевания в ДРК и Уганде, оказывается помощь в эвакуации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.

Поделиться:
300

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия WUF13 в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ...

Общество

МЧС: в поселке Бакиханов вспыхнул пожар

Общество

В рамках WUF13 в Баку состоялось открытие международной выставки Urban Expo - ФОТО

Общество

Анар Гулиев: «WUF13 является глобальным расширением дискуссий по устойчивому ...

В мире

Иран продолжает обсуждать с США последний иранский план по урегулированию

Американец умер от хантавируса

Иран заявил о требованиях от США разморозки активов и снятия санкций

Politico: в ЕС усомнились в способности Каи Каллас вести переговоры с Россией

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трамп может отменить санкции против китайских компаний за покупку иранской нефти

Макрон получил пощечину от жены из-за переписки с актрисой - СМИ

Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

Последние новости

Иран продолжает обсуждать с США последний иранский план по урегулированию

Сегодня, 12:47

МЧС: в поселке Бакиханов вспыхнул пожар

Сегодня, 12:45

Пынар Зорал: «Баку прекрасно подготовился  к этому мероприятию»

Сегодня, 12:37

Американец умер от хантавируса

Сегодня, 12:33

DARA объяснила смысл песни «Bangaranga», принесшей ей победу на «Евровидении-2026» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Иран заявил о требованиях от США разморозки активов и снятия санкций

Сегодня, 12:22

JIVA вернулась из Вены в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Премьер-министр Грузии прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 11:52

Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия WUF13 в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 11:50

Politico: в ЕС усомнились в способности Каи Каллас вести переговоры с Россией

Сегодня, 11:45

На ITV продолжается шоу «Maska»: Донер снял маску - ВИДЕО

Сегодня, 11:43

MV Hondius завершит рейс в Роттердаме после вспышки хантавируса на борту

Сегодня, 11:40

В рамках WUF13 в Баку состоялось открытие международной выставки Urban Expo - ФОТО

Сегодня, 11:33

В Армении арестовали 6 фигурантов дела о срыве агитации партии власти

Сегодня, 11:30

Халук Левент: Город должен дарить людям счастье и комфорт

Сегодня, 11:27

Экспорт Азербайджана в Армению с начала 2026 года превысил $9,6 млн

Сегодня, 11:22

Сильные дожди затопили улицы Кайсери - ФОТО

Сегодня, 11:15

Турецкий певец Халук Левент выступил на WUF13 - ФОТО

Сегодня, 11:13

WUF13: Бакинская инициативная группа проведет международную конференцию

Сегодня, 11:05

Бакинский саммит омбудсменов пройдет в июне

Сегодня, 11:00
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25