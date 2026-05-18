Сми: несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

Несколько граждан США могли подвергнуться заражению лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго после контакта с инфицированными.

Об этом сообщает издание STAT News.

По информации источника, часть американцев входит в группу высокого риска. У одного из возможных зараженных, как утверждается, уже наблюдаются симптомы заболевания, однако результаты лабораторных анализов пока не опубликованы.

Телеканал CBS со ссылкой на представителей международных гуманитарных миссий сообщил, что как минимум шесть человек в Конго могли контактировать с вирусом, трое из них считаются находящимися в зоне повышенного риска.

В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) передает, что нескольким людям, затронутым вспышкой заболевания в ДРК и Уганде, оказывается помощь в эвакуации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде.