Госдолг США вырос почти на $450 млрд на фоне конфликта с Ираном

First News Media10:25 - Сегодня
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке госдолг США вырос до 39,2 триллиона долларов.

Об этом со ссылкой на данные US Debt Clock сообщает газета «Известия».

По мере затягивания конфликта с Ираном долг федеральной казны взлетел на 450 миллиардов долларов — на это повлияли увеличившиеся оборонные расходы, включая поставки техники и боеприпасов, а также дефицит бюджета и проценты по обязательствам.

Как заявил 12 мая представитель Пентагона Джулс Херст, расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов. Однако реальные траты могут быть больше — по словам аналитика Freedom Finance Global Юрия Ичкитидзе, суммарные расходы американской казны за март-апрель 2026-го составили почти 1,2 триллиона, и на национальную оборону выделили 146 миллиардов — на шесть процентов больше, чем годом ранее.

Рост госдолга США — это устойчивая тенденция. Однако в случае затяжного военного конфликта и значительного повышения военных расходов госдолг будет увеличиваться быстрее, допустила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Конфликт вокруг Ирана уже привел к росту цен на нефть и ускорению инфляции, и обслуживание госдолга США может превратить его в фактически бездонную долговую яму, полагает эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Источник: Lenta.ru

