В Баку стартовал второй день WUF13

В Баку начался второй день 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), собравшего тысячи участников со всего мира.

Сегодня в истории форума впервые состоится Саммит лидеров, который станет одной из ключевых площадок для обсуждения будущего современных городов.

Также в рамках второго дня проходит официальная пресс-конференция открытия. Ожидается, что основными темами обсуждений станут глобальный жилищный кризис, развитие безопасных и устойчивых городов, вопросы урбанизации, а также укрепление устойчивости городской среды к современным вызовам.

В течение дня запланированы и другие важные мероприятия, включая совместную церемонию закрытия ассамблей, встречу министров стран Африки, а также сессию MINURVI — Форума министров и высокопоставленных представителей по вопросам жилья и урбанизации стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Напомним, форум WUF13 проходит в Баку с 17 до 22 мая. Для участия в мероприятии зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.