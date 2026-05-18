Нга Кор Минг: «WUF13 объединяет глобальные коалиции в переломный для городов момент»

«Этот форум объединяет глобальные коалиции, правительства, местные органы власти, международные организации, экспертов и партнеров в поистине переломный момент.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил действующий председатель Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Нга Кор Минг в ходе своего выступления на официальной пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Нга Кор Минг отметил, что, глядя на столь представительную делегацию в Баку, он вспоминает о необходимости руководствоваться сердцем и сделать человечность главной повесткой дня, когда дискуссии об урбанизации ведутся на языке цифр, поскольку город — это не просто скопление зданий, а переплетение человеческих судеб.

По его словам, урбанизация продолжает трансформировать общество беспрецедентными темпами, и хотя города открывают экономические возможности, стимулируют инновации и культурный обмен, они также все больше подвержены кризису на рынке жилья, климатическим рискам, социальному неравенству и растущему спросу на инфраструктуру и государственные услуги.

Действующий председатель Ассамблеи подчеркнул, что для многих людей, особенно для уязвимых слоев населения, доступ к надлежащему жилью остается одной из самых насущных проблем. Именно поэтому тема форума в этом году - «Обеспечение мира жильем: безопасные и жизнестойкие города и сообщества» - актуальна как никогда. Она напоминает о том, что человечность является главной суперсилой, ведь технологии могут масштабировать информацию, но не способны масштабировать доверие или мудрость, необходимые для построения сообщества.

Спикер сообщил, что в течение недели дискуссии будут сосредоточены на практических подходах к созданию инклюзивных и жизнестойких городов. Организаторы ожидают важных обменов мнениями по вопросам жилищной политики и финансирования, однако необходимо гарантировать, что эти проекты оставят после себя реальное наследие, так как будущее принадлежит не тем, кто его предсказывает, а тем, кто его строит. Нга Кор Минг добавил, что состоявшаяся накануне министерская встреча, посвященная Новой программе развития городов, продемонстрировала сильную политическую волю перед обзором высокого уровня в Нью-Йорке в июле этого года. Он выразил искреннюю уверенность, что данный процесс открывает важную возможность для укрепления международного сотрудничества и сохранения политического импульса вокруг устойчивой урбанизации, отметив критическую важность перехода от общих красивых фраз к измеримым результатам на местах.

По мнению председателя Ассамблеи, такие платформы, как Всемирный форум городов, остаются незаменимыми, поскольку позволяют правительствам и заинтересованным сторонам учиться друг у друга и находить практические решения, применимые к различным национальным и местным контекстам. В данном контексте Малайзия по-прежнему привержена сотрудничеству с государствами-членами и партнерами в целях продвижения устойчивого городского развития и улучшения качества жизни в городах и общинах.

В завершение своего выступления Нга Кор Минг поделился, что его в очередной раз вдохновила азербайджанская пословица, которая глубоко созвучна текущей работе и гласит, что капля за каплей - образуется озеро, а разливаясь - получается река (Dama-dama göl olar). Он резюмировал, что Всемирный форум городов - это время для перехода от диалога к конкретным результатам, от видения - к реальности, выразив уверенность, что совместными усилиями все намеченные планы будут воплощены в жизнь.