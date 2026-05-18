Анар Гулиев: «Для Азербайджана проведение WUF13 - это отражение национальных приоритетов и нашего видения будущего»

«Для Азербайджана проведение Всемирного форума городов - это не просто организация международного мероприятия. Это отражение наших национальных приоритетов и нашего видения будущего».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, на официальной пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По словам Анара Гулиева, по всей стране продвигаются масштабные усилия по трансформации городов: модернизируется городская среду, расширяется зеленая инфраструктура, повышается качество государственных услуг, инвестируется в доступное жилье, укрепляется климатическая устойчивость и строятся более «умные» и инклюзивные сообщества. В то же время на освобожденных территориях Азербайджана осуществляется один из крупнейших проектов по реконструкции и развитию нашего времени. Города и села, которые когда-то были разрушены, отстраиваются заново на принципах устойчивости, «умного» городского планирования, зеленого роста и уважения к человеческому достоинству. Председатель Госкомитета подчеркнул, что это не просто восстановление, а создание новой модели городского развития. При этом проведение WUF13 дает Азербайджану возможность поделиться этим уникальным опытом и перенять лучшие практики других государств.

Текущий форум имеет поистине глобальный масштаб. По состоянию на 17 мая общая регистрация достигла 42 367 участников из 182 стран, а только в первый день число посетителей превысило 21 000 человек. Мероприятие дополнено динамичной Всемирной городской выставкой (Urban Expo), которая объединяет национальные правительства, городские администрации, международные организации, научные круги, инноваторов и лидеров частного сектора для демонстрации практических решений и партнерских проектов. Общая площадь выставки составляет около 35 000 квадратных метров, из которых почти половина отведена под экспозиционные площади.

В общей сложности 260 организаций-участниц из 85 стран представлены на 122 стендах и павильонах. В разрезе категорий партнеров в выставке принимают участие 15 академических и научно-исследовательских институтов, 136 организаций гражданского общества, 44 представителя частного сектора, включая 14 стартапов, а также представлены 41 павильон национальных правительств, 10 компаний государственного сектора и 6 местных и региональных органов власти. Национальный павильон Азербайджана площадью 1 500 квадратных метров, спроектированный вокруг концепции «От видения к действию, вместе с людьми», демонстрирует культурное наследие страны, пути развития городов, туристический потенциал и крупные инфраструктурные проекты, реализуемые на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

Анар Гулиев также рассказал о новых инициативах бакинской сессии, отражающих как вклад Азербайджана, так и развивающийся дух форума. Одной из ключевых отличительных особенностей WUF13 является высокий уровень политического участия. Впервые в истории Всемирного форума городов в рамках Сегмента лидеров соберутся главы государств и правительств для обсуждения будущего городов. Кроме того, Азербайджан совместно с ООН-Хабитат учредит Бакинскую всемирную городскую премию — новую международную инициативу, направленную на признание выдающихся достижений в области устойчивого городского развития, особенно в жилищной сфере.

Национальный координатор отметил, что WUF13 оставит важное наследие, выходящее за рамки самого мероприятия. Наряду с политическими результатами, важным аспектом является операционное превосходство форума. На основе Бакинских стандартов, разработанных азербайджанской операционной группой, планируется подготовить руководство по операционной деятельности для будущих хозяев Всемирного форума городов. Одним из важнейших результатов для Азербайджана в сфере наследия стало принятие стандарта ISO 20121 на национальном уровне, что отражает стремление проводить крупные международные мероприятия не только успешно, но также ответственно и последовательно. Взаимодействие с бизнесом было усилено благодаря созданию Инновационного зала B2B, предоставившего стартапам платформу для повышения узнаваемости и выстраивания партнерских отношений.

В завершение выступления Анар Гулиев обратился к представителям средств массовой информации, подчеркнув, что WUF13 — это не просто конференция, а платформа для конкретных действий. Цель организаторов заключается в том, чтобы форум принес практические результаты и оставил значимое наследие для Азербайджана и глобальной городской повестки дня. Журналисты играют важнейшую роль в освещении этого события, помогая донести его цели и достижения до мирового сообщества, стимулировать конкретные действия, укреплять партнерские отношения и продвигать политические инновации на глобальном уровне.

Глава Госкомитета выразил надежду, что каждый участник покинет Баку не просто вдохновленным, но и укрепившим партнерские связи, с более четкими приоритетами и обновленной решимостью.