На учениях «EFES-2026» успешно выполнена задача по захвату судна - ВИДЕО

Задачи очередного этапа успешно выполнены на проходящих в Турции многонациональных совместных учениях «EFES-2026» с участием военнослужащих Азербайджанской армии.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в соответствии с оперативным планом воздушно-десантные подразделения стран-участниц выполнили задачу по захвату судна условного противника.

Группы, приблизившиеся к цели на ударных вертолётах, за короткое время осуществили высадку на палубу судна.

В результате операции, проведённой с высоким уровнем профессионализма и слаженной координацией действий, судно было полностью взято под контроль, члены экипажа обезврежены и безопасность на объекте полностью обеспечена.