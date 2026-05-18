Вице-президент Зимбабве: WUF13 в Баку становится платформой глобального значения

Вице-президент Зимбабве Константино Гувея Доминик Ньяикадзино Чивенга заявил, что Всемирный форум городов в Баку (WUF13) становится платформой глобального значения для поиска решений жилищного кризиса и развития устойчивых населенных пунктов.

Об этом он заявил во время выступления на Саммите лидеров в рамках WUF13.

Чивенга поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за гостеприимство и теплый прием, а также отметил важность внимания мировых лидеров к вопросам устойчивого развития городов.

"Хочу поблагодарить мировых лидеров и глав правительств за внимание к этой проблеме. Важно развивать этот форум, укреплять политическую волю и практические стратегии для создания устойчивых населенных пунктов для всех. Мы должны вместе находить решения. Потому что сегодня в мире 3 миллиарда человек не имеют жилья", - заявил Чивенга.

Он подчеркнул, что правительство Зимбабве рассматривает обеспечение жильем не просто как предоставление убежища, а как одно из фундаментальных прав человека.

По словам вице-президента, в стране ранее наблюдался дефицит в 1,5 млн единиц жилья. "В 2020–2025 годах этот дефицит значительно сократился. На втором этапе - в 2026–2030 годах - предусмотрено строительство еще 1 млн единиц жилья. Вместе с тем мы полностью осознаем, что проблема нехватки жилья остается динамичной", - отметил он.

