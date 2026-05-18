Иран угрожает Эмиратам
Иран пригрозил ударами Объединенным Арабским Эмиратам в случае возобновления боевых действий в регионе. Соответствующую публикацию на своей странице в социальной сети Х сделал глава центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
«Недавние действия ОАЭ против Ирана не только привели к их полной изоляции среди арабских стран региона, но и превратили их в «первоочередную оперативную цель» в любом будущем конфликте», - написал Зольфагари в соцсети.
2026/05/18
The UAE’s recent actions against Iran have not only led to its complete isolation among the Arab countries of the region, but have also turned it into an “immediate operational target” in any future conflict. — Ebrahim Zolfaghari ☫ (@ibrahim_zolfgri) May 18, 2026