Пакистан разместил в Саудовской Аравии 8 тыс. военных и истребители

Пакистан разместил на территории Саудовской Аравии эскадрилью истребителей, 8 тыс. военнослужащих и систему ПВО в рамках договора об оборонном сотрудничестве, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Исламабад направил в королевство порядка 16 истребителей JF-17 Thunder совместного китайско-пакистанского производства, 2 эскадрильи беспилотников, а также китайскую систему ПВО HQ-9. Источники Reuters утверждают, что вся техника обслуживается пакистанскими военными, а финансирование операции осуществляет Эр-Рияд. Как отмечает агентство, развертывание сил происходит на фоне конфликта вокруг Ирана, при этом Пакистан одновременно выступает одним из ключевых посредников в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

В сентябре 2025 года Пакистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о стратегической взаимной обороне, в соответствии с которым нападение на любое из государств будет рассматриваться как агрессия против обоих. Глава пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф в ответ на вопрос о готовности Исламабада предоставить Эр-Рияду защиту ядерными средствами сообщил, что «возможности, которые есть [у Пакистана], будут однозначно доступны в рамках пакта».

Источник: ТАСС