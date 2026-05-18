 Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китая - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китая - ФОТО

First News Media17:31 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китая - ФОТО

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Чжан Гоцина.

Гость в первую очередь передал Президенту Азербайджана приветствия Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Он отметил, что Си Цзиньпин считает Президента Ильхама Алиева другом Китая.

Глава государства поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Си Цзиньпину. Президент Ильхам Алиев заявил, что высоко ценит то, что Председатель Китайской Народной Республики называет его вечным другом Китая.

Чжан Гоцин отметил, что на 13-й сессии Всемирного форума городов ООН обсуждаются актуальные темы, связанные с глобальной повесткой дня в области урбанизации, подчеркнул, что для него честь участвовать в мероприятии, которому в его стране придают большое значение. Он поздравил Президента Ильхама Алиева с проведением нашей страной столь престижного мероприятия. Гость также сказал, что выступление Президента Азербайджана на церемонии открытия форума было очень содержательным.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

Президент Ильхам Алиев отметил, что участие Китая в этом мероприятии с делегацией высокого уровня является знаком уважения и дружбы к Азербайджану.

С удовлетворением отметив стремительное наращивание азербайджано-китайских связей, гость напомнил о встречах глав государств, сказал, что двусторонние отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он выразил признательность за решительную позицию Азербайджана в вопросе Тайваньского региона Китая, подчеркнув, что Китай также постоянно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Чжан Гоцин заявил, что Китай поддерживает избранный Азербайджаном путь развития, основанный на интересах народа.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Китай и выразил благодарность за оказанное гостеприимство. Глава государства отметил важность документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в ходе этого визита.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как страна, в свое время пострадавшая от сепаратизма, осуждает сепаратизм во всех его формах и проявлениях. Глава государства отметил, что наша страна не только не признала незаконные выборы, проведенные в Тайваньском регионе Китая, но и стала единственным государством, выступившим с заявлением, в котором осудила эти выборы. В этом контексте Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан постоянно поддерживает политику «одного Китая».

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-китайских отношений, охватывающих различные сферы.

Были отмечены связи между Партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая, подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают в рамках международных организаций. Было выражено удовлетворение расширением торгово-экономических связей между Азербайджаном и Китаем, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, экономической, транзитной, транспортной, военной-технической сферах, в области грузоперевозок и других направлениях.

Поделиться:
325

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ...

Политика

Ираклий Кобахидзе: Документы, подписанные между Азербайджаном и Грузией, имеют ...

Политика

Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Общество

Завершился второй день 13-й сессии всемирного форума городов - фоторепортаж

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китая - ФОТО

Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия WUF13 - ФОТО

Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия WUF13 в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам - ФОТО

Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Шахбазом Шарифом

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На странице Ильхама Алиева в соцсети опубликован видеоролик о подготовке к проведению WUF13

Последние новости

США согласились приостановить санкции против нефтяного сектора Ирана - Tasnim

Сегодня, 21:00

Посол Мексики: Мы учтем опыт Баку в нашей будущей деятельности

Сегодня, 20:54

Житель США скончался от хантавируса

Сегодня, 20:45

Завтра на некоторых магистральных автодорогах ограничится видимость

Сегодня, 20:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об Азербайджане, показанный на открытии WUF13 - ВИДЕО

Сегодня, 20:17

Участники WUF13 посетили ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 20:15

Ираклий Кобахидзе: Документы, подписанные между Азербайджаном и Грузией, имеют важное значение

Сегодня, 20:05

«Карабах» подписал 3-летний контракт с французским футболистом

Сегодня, 20:00

На WUF13 представлен проект Азербайджанского квартала, заложенного в Кахраманмараше - ФОТО

Сегодня, 19:45

Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 19:32

Суд вынес решение по делу Шакиры о налоговом мошенничестве

Сегодня, 19:15

Вице-президент Зимбабве: В прекрасном и историческом Баку нас тепло встретили

Сегодня, 19:00

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - ФОТО

Сегодня, 18:40

Bolt провел первую Азербайджанскую конференцию по безопасности в Баку в преддверии WUF 2026 - ФОТО

Сегодня, 18:20

Завершился второй день 13-й сессии всемирного форума городов - фоторепортаж

Сегодня, 18:11

Захарова: Визит Макрона и Зеленского оставил «европейские ценности» на лице Пашиняна

Сегодня, 18:00

На учениях «EFES-2026» успешно выполнена задача по захвату судна - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китая - ФОТО

Сегодня, 17:31

Пакистан разместил в Саудовской Аравии 8 тыс. военных и истребители

Сегодня, 17:27

Иран угрожает Эмиратам

Сегодня, 17:24
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25