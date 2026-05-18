Аль-Манфи: Баку - пример гармоничного сочетания оригинальности и современности

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи на первом в истории Всемирного форума городов (WUF13) Саммите лидеров в Баку.

"По случаю нашей встречи на этом важном мероприятии ООН мы выражаем искреннюю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, дружественному Азербайджану и его народу. Баку представляет собой пример гармоничного сочетания оригинальности и современности, а также наследия и ориентированного на будущее видения в области градостроительства", – отметил он.

Гость также поблагодарил Программу ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) за ее постоянные усилия по укреплению международного сотрудничества в решении проблем городских сообществ, а также за ее непрерывную работу в области создания современных платформ и инструментов.