В Армении раскрыли новую схему подкупа избирателей с использованием российских карт

Сотрудники Антикоррупционного комитета Армении выявили очередные случаи дачи и получения избирательных взяток, нарушения запрета на благотворительность и воспрепятствования свободному осуществлению человеком его избирательного права.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Антикоррупционный комитет РА, в частности, было выявлено, что ряд лиц, организованных кандидатом от партии «Сильная Армения», в нарушение законодательного запрета, оплачивали аренду жилья для ряда избирателей в Лорийской области РА.

Чтобы избежать обнаружения и снизить отслеживаемость своих действий, члены группы использовали посредников и их автомобили, предоставляли деньги преимущественно наличными, привлекали к процессу получения и распределения сотрудников аффилированных с ними компаний и окружающих их людей, а для затруднения контроля за движением средств планировали использовать российские банковские карты для финансовых операций.

В связи с инцидентом в Антикоррупционном комитете РА возбуждено уголовное дело, арестован ряд лиц, проведены обыски и другие процессуальные действия.