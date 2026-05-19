В ряде азиатских стран усиливают санитарные меры из-за вспышки лихорадки Эбола

Несколько стран Юго-Восточной Азии из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке начали вводить дополнительные меры для обеспечения санитарного контроля при въезде на свою территорию, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

В Таиланде сотрудники служб здравоохранения в ближайшие недели будут проверять состояние здоровья приезжающих из Демократической Республики Конго (ДРК), Уганды и других стран и районов, объявленных зоной высокого риска распространения Эболы. Кроме того, больницам Таиланда поручено тщательно проверять подозрительные случаи заболевания пациентов, а также подготовить палаты для их изоляции, а также специальные защитные костюмы и оборудование для сотрудников.

В Минздраве Индонезии сообщили, что Джакарта активизирует координацию с коллегами из других стран из-за лихорадки. В Индонезии также ввели усиленный контроль при въездах в страну, в частности, в аэропортах.

Вьетнамские службы здравоохранения приняли аналогичные меры.

Ранее сообщалось, что в США вводят дополнительные меры для путешественников, побывавших в Уганде, ДРК и Южном Судане в связи со вспышкой лихорадки Эбола в этих странах.

Источник: Interfax.ru