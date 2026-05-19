First News Media17:12 - Сегодня
Фархад Мамедов: Кому выгодна кампания против Азербайджана в Турции?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Со вчерашнего дня в сегменте социальных сетей Турции, в частности, со стороны некоторых дипломатов и журналистов, начались протесты в отношении посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова. 

Причиной стало интервью посла Азербайджана, где он высказался о координации Азербайджана и Турции в отношении Армении. Посол Азербайджана не сказал ничего нового, или же отличное от того, что высказывают президент и глава МИД Турции. С текстом интервью можете ознакомиться здесь.

Некоторые дипломаты в отставке и журналисты начали строчить посты о том, что посла Азербайджана следует вызвать в МИД Турции и выразить протест.

И всё это на фоне полного взаимопонимания между лидерами Азербайджана и Турции по теме взаимоотношений с Арменией, региональной повесткой на Южном Кавказе, по направлениям Центральной Азии, Сирии, Африки, ЕС и т.д. Не буду уже перечислять весь спектр двусторонних отношений. 

То есть, тема Азербайджана чувствительна и такое количество резких реакций наводит на мысль, что существует режиссер этой кампании. 

Вызывает вопрос и тайминг… 

В Армении близится к завершению предвыборная кампания. Даже если в Турции какая-то группа в дипломатическом ведомстве надеялась реализовать что-либо в направлении Армении без координации с Азербайджаном и не смогла, то это уже поздно. Можно предположить, что переход Макроном армяно-турецкой границы должен был стать именно этим креативным шагом, который в последний момент был остановлен со стороны Азербайджана. 

Таким образом, складывается впечатление, что в Турции все еще остаются дипломаты, которые никак не могут смириться с реальностью, что по Южному Кавказу сила Турции складывается в союзе с Азербайджаном и с этим следует считаться. 

В Турции эту группу дипломатов называют моншерами - родившиеся в богатых семьях, получившие образование на Западе дипломаты, лишенные национальных взглядов. Так вот, никакие моншеры и их подпевалы в социальных сетях не смогут внести раздор в союзнические отношения Азербайджана и Турции. 

