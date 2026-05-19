 Дороги, велодорожки и снос старого жилья: Глава ИВ рассказал, как Баку стал примером современного урбанизма | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Дороги, велодорожки и снос старого жилья: Глава ИВ рассказал, как Баку стал примером современного урбанизма

Фаига Мамедова17:22 - Сегодня
Дороги, велодорожки и снос старого жилья: Глава ИВ рассказал, как Баку стал примером современного урбанизма

«Серьезное развитие претерпевает и транспортная инфраструктура. По имеющимся данным, в столице проложено более 200 километров автомобильных дорог и около 80 километров велосипедных дорожек. Это является одним из важнейших элементов современного градостроительства».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, выступая на круглом столе представителей местных и региональных властей в рамках третьего дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как отметил глава ИВ, в то же время многие жилые дома, возведенные еще в советский период, уже завершают свой срок эксплуатации. В связи с этим устаревшие постройки сносятся, а на их месте создаются современные жилые комплексы и общественные пространства.
«В этом контексте следует особо отметить проект «Белый город». Территория, которая когда-то сталкивалась с серьезными экологическими проблемами, сегодня превратилась в успешный пример современного урбанизма. Значительный прогресс наблюдается и в сфере туризма. Если в 2013 году количество действующих в Баку отелей было сравнительно небольшим, то на сегодняшний день их число увеличилось в разы. Это является наглядным показателем роста экономического, культурного итического потенциала Азербайджана», - подчеркнул Э. Азизов.
 

Поделиться:
276

Актуально

Мнение

Энергетика, логистика и Южный Кавказ: почему партнерство Баку и Тбилиси важно и ...

Общество

Яркий колорит всемирного форума в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Общество

Эльдар Азизов: «Сильные дожди в Баку показали необходимость реформ в управлении ...

Мнение

Тень «Штази» над Европой: методы восточногерманской спецслужбы снова в действии?

Политика

Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства

Хикмет Гаджиев: В процессе развития городов Азербайджан сочетает модернизацию с сохранением исторических традиций

Дороги, велодорожки и снос старого жилья: Глава ИВ рассказал, как Баку стал примером современного урбанизма

Фархад Мамедов: Кому выгодна кампания против Азербайджана в Турции?

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Турции в результате вооружённого нападения на ресторан погибли 6 человек, ещё 8 получили ранения

На платформу «mygov» интегрированы новые услуги для автовладельцев и водителей

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ВИДЕО

Раскрыто, кто единственный отдал баллы Азербайджану на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Последние новости

Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства

Сегодня, 18:30

Завершился третий день 13-й сессии Всемирного форума городов

Сегодня, 18:25

Хикмет Гаджиев: В процессе развития городов Азербайджан сочетает модернизацию с сохранением исторических традиций

Сегодня, 18:15

WUF13: Казахские активисты привлекли внимание к обмелению Каспийского моря

Сегодня, 18:05

Яркий колорит всемирного форума в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:01

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 17:46

«Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «МК»

Сегодня, 17:44

Энергетика, логистика и Южный Кавказ: почему партнерство Баку и Тбилиси важно и для Армении?

Сегодня, 17:30

Дороги, велодорожки и снос старого жилья: Глава ИВ рассказал, как Баку стал примером современного урбанизма

Сегодня, 17:22

Мэттью Бах: города переходят от пилотных ИИ-проектов к реальной практике

Сегодня, 17:15

Фархад Мамедов: Кому выгодна кампания против Азербайджана в Турции?

Сегодня, 17:12

Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ЧМ-2026, это шестой турнир для него

Сегодня, 16:55

Сеидзо Оноэ на WUF13: города будущего невозможно развивать без искусственного интеллекта

Сегодня, 16:47

Али Алрауф на WUF13: «Будущее городов за молодыми специалистами»

Сегодня, 16:38

Эльдар Азизов: «Сильные дожди в Баку показали необходимость реформ в управлении стоками»

Сегодня, 16:35

WUF13: от глобальных стратегий к реальным голосам жителей городов

Сегодня, 16:34

Рашад Ханларов назначен советником по вопросам образования в Великобритании

Сегодня, 16:32

В Азербайджане долю поездок на автомобилях и такси планируется снизить до 30%

Сегодня, 16:28

Тень «Штази» над Европой: методы восточногерманской спецслужбы снова в действии?

Сегодня, 16:22

Президент Хорватии отклонил кандидатуру нового посла Израиля

Сегодня, 16:18
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25