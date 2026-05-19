Дороги, велодорожки и снос старого жилья: Глава ИВ рассказал, как Баку стал примером современного урбанизма

«Серьезное развитие претерпевает и транспортная инфраструктура. По имеющимся данным, в столице проложено более 200 километров автомобильных дорог и около 80 километров велосипедных дорожек. Это является одним из важнейших элементов современного градостроительства».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, выступая на круглом столе представителей местных и региональных властей в рамках третьего дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как отметил глава ИВ, в то же время многие жилые дома, возведенные еще в советский период, уже завершают свой срок эксплуатации. В связи с этим устаревшие постройки сносятся, а на их месте создаются современные жилые комплексы и общественные пространства.

«В этом контексте следует особо отметить проект «Белый город». Территория, которая когда-то сталкивалась с серьезными экологическими проблемами, сегодня превратилась в успешный пример современного урбанизма. Значительный прогресс наблюдается и в сфере туризма. Если в 2013 году количество действующих в Баку отелей было сравнительно небольшим, то на сегодняшний день их число увеличилось в разы. Это является наглядным показателем роста экономического, культурного итического потенциала Азербайджана», - подчеркнул Э. Азизов.

